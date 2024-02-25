Юки Цунода признался, что мечтает выступать за «Ред Булл»

Пилот «РБ» Юки Цунода заявил, что в будущем хотел бы выступать за чемпионскую команду «Ред Булл».

«Ред Булл» — самая сильная команда Формулы-1 на данный момент, и как пилот Формулы-1 вы хотите перейти в сильнейшую команду. Я сотрудничаю с ними с 16 лет. Конечно, в будущем я хотел бы получить место в их составе», — приводит слова Юки Цуноды Formu1a.uno.

23-летний японский гонщик лишь однажды в своей карьере финишировал в пятёрке лучших гонки Формулы-1. По итогам прошлого сезона Цунода занял 14-е место в личном зачёте чемпионата, набрав 17 очков.

Ранее о желании завершить карьеру в составе «Ред Булл» заявлял напарник Юки по «РБ» Даниэль Риккардо. Австралиец ранее уже выступал в составе австрийской команды – с 2014 по 2018 год, и одержал в её составе семь побед.