Ферстаппен: верю, что виртуальные гонщики могут переходить в реальный спорт

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен высказался о своём отношении к виртуальным гонкам.

«Я не смотрю на это как на игру. У меня есть собственная команда в гонках на симуляторе, и когда я оцениваю усилия, приложенные перед гонкой… Это очень профессионально. Тяжело объяснить, но происходит немало вещей. Я верю, что у виртуальных гонщиков есть возможность переходить в настоящий спорт, и работаю над тем, чтобы предоставить им такую возможность.

Всегда можно сделать что-то лучше. То же касается и симулятора. Вы всегда пытаетесь развиваться и делать всё более реалистичным, и интересно увидеть ближайшее будущее. Мне кажется, что симулятор создаст возможность для участия в настоящих гонках. Я не говорю о Ф-1, но есть многое и за её пределами», — приводит слова Ферстаппена GPblog.