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Алонсо – о возможном переходе в «Мерседес»: я в хорошей позиции для переговоров

Алонсо – о возможном переходе в «Мерседес»: я в хорошей позиции для переговоров
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин», испанец Фернандо Алонсо положительно высказался о своих перспективах с точки зрения развития карьеры.

«Мой случай интересен, поскольку, как по мне, у меня хорошая позиция для переговоров. Но я хотел бы провести пару гонок без лишних мыслей. Хочу увидеть себя в новом сезоне. Он будет самым большим в истории Формулы-1.

Ситуация на рынке пилотов стала сюрпризом. Я ожидал, что лето будет активным, но всё началось даже раньше. Произошла утечка. Вероятно, об этом [переходе Хэмилтона] вынуждены были объявить раньше, чем ожидалось. И теперь, очевидно, будет больше других событий», — приводит слова Алонсо Autosport.

Ранее Алонсо оценил новый болид команды, получивший название AMR24.

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