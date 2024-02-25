Алонсо – о возможном переходе в «Мерседес»: я в хорошей позиции для переговоров

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин», испанец Фернандо Алонсо положительно высказался о своих перспективах с точки зрения развития карьеры.

«Мой случай интересен, поскольку, как по мне, у меня хорошая позиция для переговоров. Но я хотел бы провести пару гонок без лишних мыслей. Хочу увидеть себя в новом сезоне. Он будет самым большим в истории Формулы-1.

Ситуация на рынке пилотов стала сюрпризом. Я ожидал, что лето будет активным, но всё началось даже раньше. Произошла утечка. Вероятно, об этом [переходе Хэмилтона] вынуждены были объявить раньше, чем ожидалось. И теперь, очевидно, будет больше других событий», — приводит слова Алонсо Autosport.

Ранее Алонсо оценил новый болид команды, получивший название AMR24.