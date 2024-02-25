Гонщика NASCAR оштрафовали из-за нерегламентированной перчатки

Курьёзный инцидент произошёл на втором этапе NASCAR Cup Series в Атланте. Американский гонщик Джоуи Логано, выступающий за команду «Пенске Рейсинг», был оштрафован за нерегламентированную перчатку.

Логано должен был стартовать в первом ряду в гонке Ambitter Health 400, но его переместили в конец группы из-за левой, использованной в квалификации, перчатки, которая, согласно регламенту гоночной серии, не подходит под стандарт, что является нарушением правил безопасности.

Также сообщается, что у американца были соединены большой и указательный пальцы, его обвинили в том, что таким образом он смог приложить руку к оконной сетке и зажать отверстия с целью уменьшить сопротивление воздуха и повлиять на аэродинамику.