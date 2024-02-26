На первом круге гонки NASCAR произошёл завал из 16 пилотов. Победителя определил фотофиниш

Пилот команды Trackhouse Racing Даниэль Суарес выиграл гонку Ambetter Health 400 — второй этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который состоялся на овале «Атланта Мотор Спидвей». Для Суареса это вторая победа в карьере — до этого он выиграл гонку в Сономе в 2022 году.

Заезд уже на первом круге был нейтрализован жёлтыми флагами из-за завала с участием 16 пилотов. Мартин Труэкс-младший не успел среагировать на замедление пелотона и ударил в задний бампер Остина Диллона. Его и нескольких гонщиков позади развернуло, и в итоге образовался завал с участием почти половины пелотона.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

В дальнейшем гонка проходила без крупных аварий, хотя отдельные инциденты происходили. На 24-м круге развернуло Криса Бушера, а на 52-м произошёл контакт между Кайлом Бушем и его бывшим партнёром по команде Денни Хэмлином, после чего последний вылетел с трассы, но смог продолжить гонку. Под финиш второй стадии гонки Джоуи Логано, смещаясь к стене, налетел на Криса Бушера, после чего в них врезался Хэмлин, а за 60 кругов до финиша Росс Честейн отправил в разворот Чейза Эллиотта.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

Двадцатью кругами позднее потерял машину Брэд Кезеловски, в которого врезались Кайл Ларсон и Кори Ладжой, а на 241-м в борьбе с Уолласом и Хэмлином развернуло Чейза Бриско — гонку даже пришлось прервать красными флагами. За десять кругов до финиша произошла ещё одна авария: Джош Берри, избегая столкновения с Остином Синдриком, потерял управление над автомобилем, выбил Карсона Хосевара и Чейза Эллиотта.

В итоге судьба гонки решилась на пяти последних кругах. Даниэль Суарес и Райан Блейни рестартовали с первого ряда, но на последнем круге поравняться с ними сумел Кайл Буш, а победителя определил фотофиниш. После изучения записи выяснилось, что Суарес опередил Блейни на 0,003 секунды, а Буша — на 0,004. Четвёртое место занял Остин Синдрик, а пятым стал Бубба Уоллас.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

NASCAR Cup Series. Ambetter Health 400, Атланта (топ-10):

1. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 260 кругов.

2. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +0,003 сек.

3. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +0,004.

4. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +0,077.

5. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +0,112.

6. Рикки Стенхаус-младший (JTG Daugherty Racing / «Шевроле») +0,135.

7. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») +0,170.

8. Майкл Макдауэлл (Front Row Motorsports / «Форд») +0,192.

9. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +0,193.

10. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0,243.

В общем зачёте в топ-16, помимо Суареса, по итогам этапа в Атланте прорвались действующий чемпион Райан Блейни, Росс Честейн, Тай Гиббс и Крис Бушер, в то время как Эрик Джонс, Денни Хэмлин, Чейз Бриско, Зейн Смит и Ноа Грэгсон откатились ниже линии плей-офф.

Борьба за места в топ-16:

1. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в «Дайтоне-500».

2. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») — победа в Атланте.

3. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 86 очков.

4. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 76.

5. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 74.

6. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 69.

7. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 65.

8. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 62.

9. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 60.

10. Мартин Труэкс-младший (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 60.

11. Кори Ладжой (Spire Motorsports / «Шевроле») — 57.

12. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») — 53.

13. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 50.

14. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 49.

15. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 49.

16. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 47.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Pennzoil 400 — пройдёт на овале «Лас-Вегас Мотор Спидвей» 3 марта.