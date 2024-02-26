Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

На первом круге гонки NASCAR произошёл завал из 16 пилотов. Победителя определил фотофиниш

На первом круге гонки NASCAR произошёл завал из 16 пилотов. Победителя определил фотофиниш
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот команды Trackhouse Racing Даниэль Суарес выиграл гонку Ambetter Health 400 — второй этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который состоялся на овале «Атланта Мотор Спидвей». Для Суареса это вторая победа в карьере — до этого он выиграл гонку в Сономе в 2022 году.

Заезд уже на первом круге был нейтрализован жёлтыми флагами из-за завала с участием 16 пилотов. Мартин Труэкс-младший не успел среагировать на замедление пелотона и ударил в задний бампер Остина Диллона. Его и нескольких гонщиков позади развернуло, и в итоге образовался завал с участием почти половины пелотона.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

В дальнейшем гонка проходила без крупных аварий, хотя отдельные инциденты происходили. На 24-м круге развернуло Криса Бушера, а на 52-м произошёл контакт между Кайлом Бушем и его бывшим партнёром по команде Денни Хэмлином, после чего последний вылетел с трассы, но смог продолжить гонку. Под финиш второй стадии гонки Джоуи Логано, смещаясь к стене, налетел на Криса Бушера, после чего в них врезался Хэмлин, а за 60 кругов до финиша Росс Честейн отправил в разворот Чейза Эллиотта.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

Двадцатью кругами позднее потерял машину Брэд Кезеловски, в которого врезались Кайл Ларсон и Кори Ладжой, а на 241-м в борьбе с Уолласом и Хэмлином развернуло Чейза Бриско — гонку даже пришлось прервать красными флагами. За десять кругов до финиша произошла ещё одна авария: Джош Берри, избегая столкновения с Остином Синдриком, потерял управление над автомобилем, выбил Карсона Хосевара и Чейза Эллиотта.

В итоге судьба гонки решилась на пяти последних кругах. Даниэль Суарес и Райан Блейни рестартовали с первого ряда, но на последнем круге поравняться с ними сумел Кайл Буш, а победителя определил фотофиниш. После изучения записи выяснилось, что Суарес опередил Блейни на 0,003 секунды, а Буша — на 0,004. Четвёртое место занял Остин Синдрик, а пятым стал Бубба Уоллас.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

NASCAR Cup Series. Ambetter Health 400, Атланта (топ-10):
1. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 260 кругов.
2. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +0,003 сек.
3. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +0,004.
4. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +0,077.
5. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +0,112.
6. Рикки Стенхаус-младший (JTG Daugherty Racing / «Шевроле») +0,135.
7. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») +0,170.
8. Майкл Макдауэлл (Front Row Motorsports / «Форд») +0,192.
9. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +0,193.
10. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0,243.

В общем зачёте в топ-16, помимо Суареса, по итогам этапа в Атланте прорвались действующий чемпион Райан Блейни, Росс Честейн, Тай Гиббс и Крис Бушер, в то время как Эрик Джонс, Денни Хэмлин, Чейз Бриско, Зейн Смит и Ноа Грэгсон откатились ниже линии плей-офф.

Борьба за места в топ-16:
1. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в «Дайтоне-500».
2. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») — победа в Атланте.
3. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 86 очков.
4. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 76.
5. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 74.
6. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 69.
7. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 65.
8. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 62.
9. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 60.
10. Мартин Труэкс-младший (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 60.
11. Кори Ладжой (Spire Motorsports / «Шевроле») — 57.
12. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») — 53.
13. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 50.
14. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 49.
15. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 49.
16. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 47.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Pennzoil 400 — пройдёт на овале «Лас-Вегас Мотор Спидвей» 3 марта.

Материалы по теме
Видео
В аварии под финиш «500 миль Дайтоны» поучаствовало более половины пелотона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android