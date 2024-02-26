Представитель «Астон Мартин» рассказал, опасаются ли в команде ухода Алонсо в «Мерседес»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне амбассадор «Астон Мартин» испанец Педро де ла Роса высказался по поводу пилота команды Фернандо Алонсо, а также ответил на вопрос, опасаются ли в команде его перехода в «Мерседес».

«Я вижу Фернандо очень сильным, вечно молодым и с невероятным желанием, с каждым годом он удивляет меня всё больше и больше. Он стал великим лидером, и для меня большая честь учиться у него. Мне очень повезло, что я встретил его и смог применить его методы работы во многих вещах в моей личной жизни.

Есть ли в «Астон Мартин» страх того, что Алонсо уйдёт в «Мерседес»? Нет, нет. Думаю, вопрос не в том, перейдёт ли Фернандо в другую команду, вопрос в том, останется ли Фернандо в Формуле-1. Это самое главное, чтобы Фернандо остался, и это решение, которое не может контролировать ни «Астон Мартин», ни какая-либо другая команда, это его личное дело. Но мне очень нравятся его слова о том, что, когда он примет решение, первой командой, которую он будет рассматривать, будет «Астон Мартин». Такие заявления делают его ещё более великим», — приводит слова де ла Росы AS.