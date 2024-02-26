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Педро де ла Роса: видно, что Ферстаппен и машина — единое целое

Педро де ла Роса: видно, что Ферстаппен и машина — единое целое
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса поделился мнением о доминировании австрийской команды «Ред Булл» в «Королевских гонках».

«Ред Булл» – это команда, которую нужно стремиться побеждать. Ферстаппен смотрится отлично, а на бортовых камерах видно, что машина и он кажутся единым целым. Но… за один сезон может произойти так много всего. Нельзя начинать сезон, думая, что победитель уже определён. Хотя конечно, лучше мало обещать и больше делать, чем много говорить, а зачем объясняться, отвечая на многочисленные вопросы», — приводит слова де ла Росы AS.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда «Ред Булл» завоевала Кубок конструкторов, выиграв 21 Гран-при из 22 и заработав 860 очков, более чем на 400 опередив занявший второе место в командном зачёте «Мерседес».

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