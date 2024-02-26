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«Макларен» рассказал, как Google помог команде провести рекордный пит-стоп в истории Ф-1

«Макларен» рассказал, как Google помог команде провести рекордный пит-стоп в истории Ф-1
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Команда Формулы-1 «Макларен» и американская технологическая компания Google договорились о расширении партнёрства. Об этом информирует пресс-служба британского гоночного коллектива.

Отмечается, что за счёт сотрудничества «Макларен» продолжит получать «лучшие продукты и технологии Google» и воспользуется технологиями искусственного интеллекта американской компании. Кроме того, команда напомнила, что в прошлом сезоне Формулы-1 на Гран-при Катара ею был установлен мировой рекорд времени пит-стопа — 1,8 секунды.

«Это важное достижение было достигнуто благодаря использованию Android-телефонов, планшетов и умных часов со стороны бригады пит-стопов, что позволило быстро анализировать видео с практик и безопасно делиться отзывами с командой, чтобы в итоге повысить эффективность пит-стопа и, таким образом, сэкономить время», — говорится в сообщении «Макларена».

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