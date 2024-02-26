Ральф Шумахер назвал пять кандидатов на место Хэмилтона в «Мерседесе»

Шестикратный победитель Гран-при Ральф Шумахер рассказал, кто, по его мнению, претендует на место пилота в «Мерседесе» после ухода Льюиса Хэмилтона.

Шумахер назвал пятёрку гонщиков, в которую вошли: Себастьян Феттель, Оскар Пиастри («Макларен»), Эстебан Окон («Альпин»), Андреа Кими Антонелли и Мик Шумахер.

В настоящий момент Хэмилтону 39 лет. Льюис будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон, после чего присоединится к итальянской команде «Феррари». Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Феррари» продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул. Кроме того, говорилось, что совокупные доходы британца в «Скудерии» вырастут до $ 100 млн в год.