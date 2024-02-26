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Босс «Уильямса» Ваулз: выступление Сарджента в прошлом году целям не соответствует

Босс «Уильямса» Ваулз: выступление Сарджента в прошлом году целям не соответствует
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Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз высказался о пилоте команды Логане Сардженте, обратив внимание на необходимость со стороны американца совершить скачок в новом сезоне.

«Он знает, что его выступление в прошлом году не соответствует целям. Мы должны добиться его прогресса. Логан должен стать сюрпризом сезона и эффективно использовать базу знаний, которую он собирал в течение предыдущих 12 месяцев. По его языку тела и уверенности уже можно видеть, что теперь у него есть возможность перенести это на трассу и воплотить это там», — приводит слова Ваулза RaceFans.

В прошлом сезоне Формулы-1 Сарджент занял 21-е место в общем зачёте пилотов, набрав одно очко. Его товарищ по команде Александер Албон с 27 баллами был 13-м.

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