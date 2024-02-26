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«Мне 28 лет». Пьер Гасли высказался о своём будущем в Формуле-1

«Мне 28 лет». Пьер Гасли высказался о своём будущем в Формуле-1
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Французский пилот команды Формулы-1 «Альпин» Пьер Гасли поделился мнением о перспективах команды в новом сезоне «Королевских гонок», а также сообщил, что ведёт переговоры с гоночным коллективом на предмет возможности заключить новый контракт.

«За будущее я не беспокоюсь и предан команде. Сейчас я вижу много положительных изменений. Но нам нужно продолжать работать. Мне 28 лет. В Формуле-1 я уже семь лет. Как и все, я действительно надеюсь, что у нас всё получится.

Как уже упоминалось ранее, у меня заканчивается контракт, и, конечно, переговоры ведутся. Но пока мы просто подождём и посмотрим, что будет в первых гонках сезона. Мы знаем, что в этом сезоне есть потенциал для развития, и надеемся, что прогресс будет заметен как можно скорее», — приводит слова Гасли RTBF.

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