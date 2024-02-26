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Аяо Комацу вспомнил свои переживания от прошлогоднего болида «Хааса»

Аяо Комацу вспомнил свои переживания от прошлогоднего болида «Хааса»
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Новый руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался по поводу болида команды на сезон-2024.

«Сейчас мы гораздо ближе к среднему уровню среди команд. В прошлом году после первого же длинного заезда я подумал: «Боже мой, мы совсем выбились из колеи». Я не говорю, что наша базовая машина великолепна, потому что это не так. В скоростных поворотах видно, что ей не хватает прижимной силы. Но, по крайней мере, у нас есть стабильная база», — приводит слова Комацу GrandPrix.com.

Напомним, это будет первый сезон Комацу в качестве руководителя американской команды.

В прошлом сезоне Формулы-1 «Хаас» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов по итогам года. Американская команда набрала 12 очков за весь сезон-2023, в котором было проведено 23 этапа.

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