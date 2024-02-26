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Пиастри назвал вторую команду после «Ред Булл» с учётом тестов в Бахрейне

Пиастри назвал вторую команду после «Ред Булл» с учётом тестов в Бахрейне
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Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри высказался о перспективах команды после предсезонных тестов, которые прошли 21-23 февраля в Бахрейне.

«Думаю, что тесты получились для нас не самыми гладкими, но мы проделали большую работу в пятницу, было немало хороших кругов. Я чувствовал себя комфортнее, чем за три дня до этого, но мне по-прежнему предстоит большая работа.

На следующей неделе мы узнаем, на что способен каждый. Я проехал гоночную дистанцию и чувствую себя в приличной форме, что не так уж и плохо.

«Ред Булл» на шаг впереди всех. «Феррари» тоже сморится сильно, не настолько, но на данный момент они, похоже, вторые по скорости. Нам ещё нужно поработать, но это неплохая отправная точка», — приводит слова Пиастри Motorsport Week.

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