Пиастри назвал вторую команду после «Ред Булл» с учётом тестов в Бахрейне

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри высказался о перспективах команды после предсезонных тестов, которые прошли 21-23 февраля в Бахрейне.

«Думаю, что тесты получились для нас не самыми гладкими, но мы проделали большую работу в пятницу, было немало хороших кругов. Я чувствовал себя комфортнее, чем за три дня до этого, но мне по-прежнему предстоит большая работа.

На следующей неделе мы узнаем, на что способен каждый. Я проехал гоночную дистанцию и чувствую себя в приличной форме, что не так уж и плохо.

«Ред Булл» на шаг впереди всех. «Феррари» тоже сморится сильно, не настолько, но на данный момент они, похоже, вторые по скорости. Нам ещё нужно поработать, но это неплохая отправная точка», — приводит слова Пиастри Motorsport Week.