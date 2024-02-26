Эдди Джордан — о расследовании Хорнера: самая абсурдная вещь, что я видел

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан высказался о скандале вокруг нынешнего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

Напомним, ранее одна из сотрудниц компании обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.

«Я был свидетелем немалого числа плохих решений, но ситуация с «Ред Булл» это самая абсурдная вещь, что я когда-либо видел. Кто-то верит, что сотрудница выдвинула обвинения на пустом месте? И если не виноват Хорнер, то виновата она? Ущерб имиджу «Ред Булл» уже огромен. Кто-то должен раскрыть парашют», — приводит слова Джордана F1-Insider.

Ранее ресурс Sky Sports заявил, что решение по делу Хорнера будет вынесено в ближайшие дни.