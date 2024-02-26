Вольф: у W13 и W14 был потенциал, но их было тяжело раскрыть

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от первого Гран-при сезона в Бахрейне, который пройдёт с 29 февраля по 2 марта.

«В последних двух сезонах мы спокойно начинали первую гонку. У W13 и W14 был потенциал, но их было тяжело раскрыть. Это были противоречивые машины. Итак, наша главная цель на 2024 год — создать стабильную модель, машину, которая будет реагировать ожидаемо и которую пилоты смогли бы стабильно доводить до предела.

За первые две гонки мы осознаем проделанную работу, хотя после предсезонных тестов мы можем сделать предварительные выводы. Пилоты довольны балансом. Машина в целом работает так, как мы и ожидали, а совпадение с симулятором значительно. Всё это обнадёживает и даёт хорошую базу для работы», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».