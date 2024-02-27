«Лучшая защита при апокалипсисе!». Tesla Cybertruck сняла преступника при попытке угона

Пользователь социальной сети X (ранее — Twitter) рассказал о попытке угона Tesla Cybertruck у своего знакомого. По словам Араша Малека, владельца аккаунта MinimalDuck, инцидент произошёл в Калифорнии.

Трещины на боковом стекле Tesla Cybertruck Фото: twitter.com/MinimalDuck

Злоумышленник пытался разбить окно электромобиля и даже запрыгнул на крышу, однако стёкла Cybertruck выдержали атаку, хотя на них и появились трещины. При этом наружные камеры Tesla Cybertruck засняли попытку угона и даже лицо угонщика.

На инцидент отреагировал глава компании Tesla Илон Маск. «Tesla Cybertruck — это лучшая защита при апокалипсисе», — написал Маск в ответ на твит Араша Малека.

Трещины на боковом стекле Tesla Cybertruck Фото: twitter.com/MinimalDuck

Напомним, что электрический пикап Tesla Cybertruck был представлен в конце прошлого года, однако у автомобиля выявились некоторые проблемы. Так, запас хода автомобиля оказался на 20% ниже заявленного, а некоторые владельцы пожаловались на образование ржавчины, хотя кузов Cybertruck выполнен из нержавеющей стали.