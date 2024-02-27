Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Лучшая защита при апокалипсисе!». Tesla Cybertruck сняла преступника при попытке угона

«Лучшая защита при апокалипсисе!». Tesla Cybertruck сняла преступника при попытке угона
Аудио-версия:
Комментарии

Пользователь социальной сети X (ранее — Twitter) рассказал о попытке угона Tesla Cybertruck у своего знакомого. По словам Араша Малека, владельца аккаунта MinimalDuck, инцидент произошёл в Калифорнии.

Трещины на боковом стекле Tesla Cybertruck

Трещины на боковом стекле Tesla Cybertruck

Фото: twitter.com/MinimalDuck

Злоумышленник пытался разбить окно электромобиля и даже запрыгнул на крышу, однако стёкла Cybertruck выдержали атаку, хотя на них и появились трещины. При этом наружные камеры Tesla Cybertruck засняли попытку угона и даже лицо угонщика.

На инцидент отреагировал глава компании Tesla Илон Маск. «Tesla Cybertruck — это лучшая защита при апокалипсисе», — написал Маск в ответ на твит Араша Малека.

Трещины на боковом стекле Tesla Cybertruck

Трещины на боковом стекле Tesla Cybertruck

Фото: twitter.com/MinimalDuck

Напомним, что электрический пикап Tesla Cybertruck был представлен в конце прошлого года, однако у автомобиля выявились некоторые проблемы. Так, запас хода автомобиля оказался на 20% ниже заявленного, а некоторые владельцы пожаловались на образование ржавчины, хотя кузов Cybertruck выполнен из нержавеющей стали.

Материалы по теме
Видео
Tesla Cybertruck сразился в гонке с Lamborghini Urus стоимостью вдвое дороже
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android