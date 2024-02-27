Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался о первом этапе сезона, который пройдёт с 29 февраля по 2 марта в Бахрейне.

«Рад начать сезон и дать старт выступлениям. С нетерпением ожидаю предстоящий уикенд в Бахрейне. Мы провели несколько хороших тестовых дней и многое узнали о машине. Конечно, не хочется забегать вперёд, нужно убедиться, что мы всё делаем правильно, чтобы мощно провести первый уикенд. Преодолено немало кругов, так что, надеюсь, что сюрпризов с точки зрения курса на предстоящую неделю не будет. Так или иначе, я рад начать сезон», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Напомним, Ферстаппен является действующим победителем этапа в Бахрейне.