Серхио Перес: ожидаю, что в сезоне-2024 будет плотная борьба между командами

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу предстоящего сезона в Формуле-1.

«У нас была хорошая неделя тестов, мы максимально использовали все возможности, и машина чувствовала себя очень хорошо. Я был доволен ей, и мы чувствуем, что проблем с надёжностью не возникнет. Всегда интересно наблюдать за тем, как всё меняется в первый уикенд в квалификации, а затем в гонке, когда на решётке много новых концепций. Многие другие команды выглядят сильными, но по тестам об этом сложно судить.

Мы выбрали новое направление в работе с RB20, и я с нетерпением жду возможности сесть за руль машины в условиях конкуренции и посмотреть, как мы с ней справимся. Не заглядываю слишком далеко вперёд, хочу освоиться с машиной и принимать гонку за гонкой. Я ожидаю, что в 2024 году будет плотная борьба между командами, а это может сделать всё очень интересным!», — приводит слова Переса пресс-служба команды.