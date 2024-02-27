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Тед Кравиц назвал команду, которая может всех удивить в новом сезоне Формулы-1

Тед Кравиц назвал команду, которая может всех удивить в новом сезоне Формулы-1
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Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц ответил на вопрос о команде, которая, по его мнению, способна всех удивить в новом сезоне «Королевских гонок».

«Да, такая команда есть. Это «РБ» или как их там сейчас называют. Кажется, эта команда совершила самый большой скачок. Не исключаю, что некоторые из больших парней сойдут в первых гонках, и на подиуме окажется кто-то из «РБ». Это может быть либо Риккардо, либо Цунода», — написал Кравиц в колонке на Sky Sports.

В прошлом сезоне «РБ» называлась «Альфа Таури». Команда заняла восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 25 очков. Трофей достался «Ред Булл».

Ранее Юки Цунода заявил, что в будущем хотел бы выступать за чемпионскую команду «Ред Булл».

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