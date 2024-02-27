«Без сомнений». Известный эксперт Лобато назвал фаворита нового сезона Формулы-1

Известный испанский журналист Антонио Лобато высказался по поводу фаворита предстоящего сезона Формулы-1 — Макса Ферстаппена.

«До старта сезона в Бахрейне осталось два дня. Фаворит? Для меня, без сомнения, тот же гонщик, который выиграл последние семь гонок 2023 года, Макс Ферстаппен. Если бы не Карлос Сайнс и Гран-при Сингапура, у Макса было бы 17 побед подряд. На его счету 41 гонка подряд в очках, а его последний сход был в Имоле 2022 года из-за поломки», — написал Лобато в социальных сетях.

В прошлом сезоне Макс Ферстаппен стал трёхкратным чемпионом мира и переписал сразу несколько значимых рекордов Формулы-1. Нидерландский пилот выиграл 19 гонок из 22. Также он выиграл 10 гонок подряд — его победная серия стала самой длинной в истории чемпионатов. В общей сложности на счету Ферстаппена 54 победы в Формуле-1. По этому показателю он занимает третье место.