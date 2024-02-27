Сайнс оценил шансы «Феррари» бросить вызов «Ред Булл» в новом сезоне Формулы-1

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс после предсезонных тестов Формулы-1 поделился мнением о шансах своей команды навязать борьбу гоночному коллективу из Австрии «Ред Булл».

«По сравнению с началом прошлого года ощущения от нынешней машины явно лучше. Мы сделали меньше ошибок, у нас меньше головной боли. Мне кажется, мы движемся в правильном направлении. Будет ли этого достаточно, чтобы победить «Ред Булл»? Честно говоря, я так не думаю, но нам придётся дождаться первой гонки, чтобы это выяснить», — приводит слова Сайнса Marca.

Первый этап Формулы-1 нового сезона, Гран-при Бахрейна, пройдёт с 29 февраля по 2 марта. Ранее Карлос высказал мнение, что «Феррари» не собирается сильно рассчитывать на него.