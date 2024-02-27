Источник: бывший технический директор «Мерседеса» может оказаться в «Альпин»

Бывший технический директор «Мерседеса» Майк Эллиот может перейти во французскую команду Формулы-1 «Альпин». Об этом информирует Formu1a.uno.

Сообщается, что кандидатура Эллиота рассматривается французской командой как приоритетная. По сведениям источника, в «Альпин» Майк может перейти в 2025 году.

В издании также напомнили, что технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи использовал идеи Эллиота при создании нового болида команды.

Напомним, Эллиот покинул «Мерседес» осенью прошлого года. Под руководством Майка был разработан автомобиль «Мерседеса» сезона-2022. После неудачного начала сезона 2023 года в немецкой команде провели рокировку, и на должность Эллиота пришёл Джеймс Эллисон, ранее уже работавший в коллективе.