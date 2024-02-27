Стала известна цена китайского электрогиперкара на 1305 сил. Он дороже Tesla Cybertruck

Компания Yangwang, входящая в концерн BYD, начала продажи своего электрического гиперкара U9 и обнародовала цены на него. Так, в Китае автомобиль будет стоить 1,68 млн юаней или чуть более $ 233 тыс. по текущему курсу. Для сравнения, топовая версия электропикапа Tesla Cybertruck — Cyberbeast — более чем в два раза ниже — $ 100 тыс.

Yangwang U9 Фото: BYD

Yangwang U9 был представлен в апреле 2023 года на Шанхайском автосалоне. Машина разработана немецким дизайнером Вольфгангом Эггером, который ранее работал в Alfa Romeo, Audi и Lamborghini. У автомобиля четыре электромотора — по одному на каждое колесо, а суммарно они обеспечивают мощность в 1305 лошадиных сил.

Интерьер Yangwang U9 Фото: BYD

Создатели отмечают, что до 100 км/ч U9 разгоняется за 2,36 секунды, а его максимальная скорость составляет 309 км/ч. Кроме того, по данным Yangwang, U9 преодолевает четверть мили — стандартную дистанцию для дрэг-рейсинга — за 9,78 секунды. Для сравнения, Porsche 918 Spyder на это требуется десять секунд.

Автомобиль также выделяется продвинутой подвеской, которая с помощью технологии BYD DiSus-X снижает колабения кузова.