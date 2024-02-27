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Назван человек, организовавший утечку информации о переходе Хэмилтона в «Феррари»

Назван человек, организовавший утечку информации о переходе Хэмилтона в «Феррари»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответственен за утечку информации о решении пилота команды Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари» в 2025 году. Об этом информирует FormulaPassion со ссылкой на интервью бывшего гонщика Формулы-1, а ныне обозревателя Ивана Капелли для La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Льюис будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон после станет гонщиком «Скудерии». Ранее сообщалось, что при переговорах с британским пилотом «Феррари» показала уверенность, что находятся на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул. Также сообщалось, об увеличении совокупных доходов Хэмилтона в «Феррари» (Льюис сможет рассчитывать на сумму в $ 100 млн в год).

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