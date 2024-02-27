«Вторая часть моей карьеры». Риккардо высказался о новом сезоне Формулы-1

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо высказался о предстоящем Гран-при Бахрейна нового сезона Формулы-1. Стартовый этап пройдёт с 29 февраля по 2 марта.

«Наконец-то я дождался, когда смогу снова участвовать в гонках. Здорово, что в отличие от прошлого года в этот раз удалось провести полноценную предсезонную подготовку. Я действительно чувствую, что сейчас у меня начинается вторая часть карьеры. Небольшой отпуск даёт новые перспективы. Я ответственно подхожу ко второй возможности в карьере, но в то же время всё это не оказывает на меня давления. Я голоден и мотивирован, без какого-либо негативного груза на моих плечах. Никакого стресса, который может помешать работе.

Как и у всех остальных, у меня было всего несколько часов в ходе предсезонных тестов на машине этого года. Естественно, новый болид является улучшением предыдущей версии автомобиля, но важно то, где мы находимся по сравнению со всеми остальными. Кто добился большего прогресса? Ощущения действительно лучше. Но следует помнить, что вы хороши настолько, насколько позволяют вам ваши конкуренты. Я остался в Бахрейне после тестов, и вместе с инженерами мы потратили много часов на изучение всех данных, полученных за три дня работы на трассе.

Мне нравится Бахрейн — это хорошая трасса и хорошее место для начала сезона. Сложности будут, особенно в том, что касается задних шин, поскольку трасса очень неровная. Там у меня было несколько хороших моментов. Да, я никогда не поднимался на подиум, но набирал много очков. Конечно, в первой гонке сезона есть что-то особенное. Когда ты не участвовал в гонках несколько месяцев, ощущения становятся более напряжёнными. Можно провести время в симуляторе, работая на трассе, но это не то же самое, что гонки с 19 лучшими парнями в мире. Всё это создаёт довольно захватывающие ощущения относительно первой гонки года», — приводит слова Риккардо пресс-служба «РБ».