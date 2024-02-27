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Марко высказался по поводу возможного перехода Сайнса в «Ред Булл»

Марко высказался по поводу возможного перехода Сайнса в «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий по поводу возможного перехода пилота «Феррари» Карлоса Сайнса в австрийскую команду.

«Карлос Сайнс, вероятно, хочет принять решение о своём будущем раньше, чем мы примем решение о том, кто станет вторым пилотом в команде», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

Напомним, боевыми пилотами «Ред Булл» являются голландец Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес.

Сайнс будет выступать за «Скудерию» в 2024 году, после чего покинет её. На смену ему придёт британский пилот Льюис Хэмилтон, который в настоящий момент представляет немецкую команду «Мерседес».

В прошлом сезоне Карлос Сайнс стал единственным пилотом не из «Ред Булл», выигравшим гонку. Это произошло на Гран-при Сингапура.

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