Марко высказался по поводу возможного перехода Сайнса в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий по поводу возможного перехода пилота «Феррари» Карлоса Сайнса в австрийскую команду.

«Карлос Сайнс, вероятно, хочет принять решение о своём будущем раньше, чем мы примем решение о том, кто станет вторым пилотом в команде», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

Напомним, боевыми пилотами «Ред Булл» являются голландец Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес.

Сайнс будет выступать за «Скудерию» в 2024 году, после чего покинет её. На смену ему придёт британский пилот Льюис Хэмилтон, который в настоящий момент представляет немецкую команду «Мерседес».

В прошлом сезоне Карлос Сайнс стал единственным пилотом не из «Ред Булл», выигравшим гонку. Это произошло на Гран-при Сингапура.