McLaren представил свой первый гибридный родстер. Это более мощная версия Artura

Компания McLaren представила новую версию гибридного спорткара Artura — это родстер Artura Spider. В пресс-релизе McLaren отмечает, что это первый автомобиль марки с открытым верхом и гибридным двигателем.

McLaren Artura Spider Фото: McLaren

По сравнению с оригинальным Artura спайдер получил более мощный двигатель — новинка развивает 700 лошадиных сил, на 20 больше. В то же время из-за механизма складной крыши Artura Spider на 62 килограмма тяжелее, а потому до 60 миль/час (97 км/ч) разгоняется не за 2,9 секунды, а за три. Максимальная скорость машины осталась на прежнем уровне — 330 км/ч.

McLaren Artura Spider Фото: McLaren

Кроме того, у Artura Spider обновлённая трансмиссия, которая срабатывает на 25% быстрее. Отмечается, что в будущем все эти обновления появятся и у стандартного купе Artura.

Салон McLaren Artura Spider Фото: McLaren

Напомним, что McLaren Artura на протяжении долгого времени преследовали проблемы. Один из экземпляров осенью прошлого года сгорел во время тест-драйва, а позже выяснилось, что в общей сложности таких инцидентов было девять. В итоге компании пришлось отозвать 362 автомобиля Artura.