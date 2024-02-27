В Бахрейне решили проблему с решётками водостоков, которые мешали тестам Формулы-1

Водостоки на Международном автодроме Бахрейна, которые доставили немало проблем во время предсезонных тестов Формулы-1, уже залиты цементом. Согласно прогнозу погоды, дождь не помешает проведению первого этапа чемпионата, который пройдёт с 29 февраля по 2 марта. Об этом сообщает журналист Альберт Фабрега в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, в пятницу, 23 февраля, проходил последний день предсезонных тестов Формулы-1. В тот день чемпионат принял решение об отмене паузы между утренней и дневной сессиями тестов. Это было вызвано остановкой утренних тестов красными флагами, когда в 11-м повороте вырвало дренажную решётку.

Примечательно, что 22 февраля из-за этой же проблемы досрочно была завершена утренняя сессия тестовых заездов.