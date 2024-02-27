Питер Байер признал полное название команды «РБ» неудобным

Генеральный директор «РБ» Питер Байер признал, что полное название команды неудобное.

«Думаю, если обратиться к истории, название Racing Bulls (В переводе «Гоночные быки»; далее «Рейсинг Буллс» — Прим. «Чемпионата») на самом деле является частью философии «Ред Булл». «Рейсинг Буллс» — это название нашей компании в Италии. И мы обсуждали, знаете ли, различные варианты, но мы просто почувствовали, что уже как люди, вы знаете, как я сам говорил ранее, это немного чересчур…

Если вы представите себе команду Формулы-1 «Рейсинг Буллс» с приложением Visa Cash App, то к концу написания статьи вы устанете. Так что именно отсюда и возникла идея сократить «Рейсинг Буллс» до «РБ». И представить это имя, как шасси, которое, вы знаете, просто остается своего рода, тем историческим элементом, который мы хотим сохранить, если партнеры изменятся.

Да, я думаю, что это то, что мы пытаемся принять как вызов. Я думаю, что мы достаточно реалистичны и не можем ожидать, что средства массовой информации будут постоянно говорить о Visa Cash App РБ», — цитирует Байера портал Racingnews365.