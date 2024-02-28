Пётр Алёшин: есть большая вероятность, что Антонелли посадят в «Мерседес»

Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин предположил, что итальянский юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сможет получить место в команде после ухода Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в 2025 году.

«Считаю, есть большая вероятность, что Антонелли посадят в „Мерседес“. Такие вещи готовятся заранее. Кто такой Антонелли, в принципе, всем понятно, и мнение о нём за 2024 год существенно не изменится. Я уверен, что у Антонелли очень хорошее будущее в Формуле-2. И, как бы нелепо это ни звучало, я совершенно не исключаю вероятности, что на будущий год его пересадят в «Мерседес».

Если его менеджмент считает, что он готов после победы во ФРЕКА сразу перейти в Формулу-2, почему нет? Учитывая послужной список и то, какие опытные люди принимают решения вокруг него, я уверен, что эти решения выверенные. Да, если не блеснёт, то могут оставить ещё на сезон в Формуле-2 или используют вариант с «Уильямсом». А может, он поедет сверхбыстро. Не исключаю, что ему будет достаточно не взять титул, а просто оказаться лидером внутри команды, чтобы пойти дальше», — заявил Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.