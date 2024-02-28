Расселл рассказал, когда впервые узнал о решении Хэмилтона перейти в «Феррари»

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился подробностями относительно перехода своего товарища по команде Льюиса Хэмилтона в «Феррари». К «Скудерии» семикратный чемпион Формулы-1 присоединится в 2025 году, а до тех пор будет выступать за «Мерседес».

«Я остался у Тото накануне вечером. Льюис пришёл позавтракать на следующий день, и я подумал, что, наверное, это первый раз, когда они видят друг друга за весь год. Мне нужно было пойти на мероприятие, поэтому я ушёл пораньше. Тото позвонил мне примерно через час и сказал: «Ты не поверишь, что мне только что сказали», — сказал Расселл в подкасте Checkered Flag.

Ранее гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал о реакции Хэмилтона и Расселла на новый болид.