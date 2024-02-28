Расселл рассказал, как относится к решению Хэмилтона уйти из «Мерседеса» в «Феррари»

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что был очень удивлён решением своего соотечественника и товарища по команде Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари» в 2025 году. В то же время Джордж добавил, что уважает выбор Льюиса.

«Честно говоря, я был очень удивлён, ведь у Льюиса такое наследие в «Мерседесе». Да и до «Мерседеса» с «Маклареном». Но я уважаю его решение. Это, безусловно, смелый шаг», — сказал Расселл в подкасте Checkered Flag.

Напомним, Хэмилтон будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон, после чего присоединится к «Феррари». Ранее сообщалось, что совокупные доходы семикратного чемпиона Формулы-1 в «Скулерии» вырастут до $ 100 млн в год.

Ранее Джордж сообщил, когда впервые узнал о решении Хэмилтона перейти в «Феррари».