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Назван день, когда «Ред Булл» может огласить решение по Кристиану Хорнеру

Назван день, когда «Ред Булл» может огласить решение по Кристиану Хорнеру
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Результаты расследования в отношении Кристиана Хорнера могут стать известны сегодня, 28 февраля. Об этом информирует The Telegraph. Таким образом, его будущее в команде может определиться до старта первого Гран-при нового сезона Формулы-1. В австрийском гоночном коллективе Хорнер занимает пост руководителя команды.

Стартовый этап нового сезона Формулы-1, Гран-при Бахрейна, пройдёт с 29 февраля по 2 марта.

Напомним, о расследовании «Ред Булл» в отношении Кристиана стало известно 5 февраля. Сообщалось, что команда проводит независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Хорнера обвиняют в том, что он якобы допустил неподобающее поведение по отношению к одному из сотрудников компании.

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