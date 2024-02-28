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«Им плевать, нравится это людям или нет». Кравиц объяснил, почему у «Альпин» лучшая ливрея

«Им плевать, нравится это людям или нет». Кравиц объяснил, почему у «Альпин» лучшая ливрея
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Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц объяснил, почему французская команда «Альпин» обладает лучшей ливреей среди всех команд чемпионата.

«Бунтарь во мне говорит, что у «Альпин» лучшая ливрея, потому что им явно наплевать на то, нравится ли людям она или нет. Они получат выгоду от того, что не наклеят килограмм наклеек на болид.

Мне нравится именно такое отношение. Они не обращают внимания на тех, кто хочет, чтобы машина выглядело красиво, их заботит только максимальная скорость, которой могут достичь. Меня это восхищает. Когда их болид заезжает на пит-лейн, то он выглядит как призрак, потому что это просто углеродное волокно. Ты думаешь в этот момент: «Чёрт возьми, это вообще что?» — приводит слова Кравица Sky Sports.

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