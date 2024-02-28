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Источник: оба пилота «Альпин» могут покинуть команду

Источник: оба пилота «Альпин» могут покинуть команду
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Пилоты французской команды Формулы-1 «Альпин» Эстебан Окон и Пьер Гасли могут покинуть команду после сезона-2024, сообщает издание Auto Motor Und Sport.

По сведениям издания, оба пилота уже присматривают варианты на сезон-2025. Сейчас болид команды не оправдывает ожидания и по итогам тестов считается одним из слабейших в чемпионате.

«Говорят, что высокопоставленные инженеры «Альпин» ищут себе новую работу. «Альпин» также может потерять обоих своих гонщиков, у которых в конце года заканчиваются контракты», — пишет издание

Напомним, по итогам прошлого сезона «Королевских гонок» французская команда заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 120 очков. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл» (860 баллов).

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