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Вольф заявил, что короткий контракт Хэмилтона был заключён из-за Антонелли

Вольф заявил, что короткий контракт Хэмилтона был заключён из-за Антонелли
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о том, что последний контракт Льюиса Хэмилтона с командой был заключён всего на два года для того, чтобы оставить возможность подписания соглашения с молодым талантом Андреа Кими Антонелли.

«Много лет назад была ситуация, когда у нас была возможность позволить Максу сесть за руль. Затем мы потеряли молодого гонщика, и вы можете видеть, насколько успешным он стал.

И именно потому, что у нас на горизонте появился юниор, который действительно ездит на очень высоком уровне, я просто хотел оставить этот вариант открытым», — приводит слова Вольфа Autosport.

Напомним, Хэмилтон будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон, после чего присоединится к «Феррари». Ранее сообщалось, что совокупные доходы семикратного чемпиона Формулы-1 в «Скулерии» вырастут до $ 100 млн в год.

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