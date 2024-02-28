Ральф Шумахер: видимо, эго Хэмилтона задело, что Ферстаппен получает больше денег

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мыслями о решении семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона покинуть «Мерседес», чтобы перейти в «Феррари». Смена команд произойдёт в 2025 году. До тех пор британец продолжит выступать за гоночный коллектив из Германии.

«По всей видимости, «Феррари» хочет начать новую эпоху. Команда снова становится всё более интернациональной. Льюис Хэмилтон тоже это понял. Тот факт, что «Мерседес», по-видимому, не был заинтересован в том, чтобы нанять его в качестве долгосрочного представителя бренда, вероятно, сильно поразил его. Он также потерял веру в то, что «Мерседес» изменит ситуацию. Вопрос денег, конечно, тоже сыграл роль. Видимо, его эго задело, что Ферстаппен зарабатывает больше денег», — приводит слова Шумахера Bild.