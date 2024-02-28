Ральф Шумахер ответил на вопрос о шансах Хэмилтона завоевать 8-й титул вместе с «Феррари»

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Ральф Шумахер ответил на вопрос о шансах британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона завоевать восьмой титул вместе с «Феррари», куда он перейдёт в 2025 году.

«Восьмой титул вместе с «Феррари»? Безусловно, Льюис здорово пилотирует. Его выступления стабильны, ошибки случаются редко, он отлично читает гонку. В этом его самая большая сила. Но ему необходимо снова сосредоточиться», — приводит слова Шумахера Bild.

Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Феррари» продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул. Кроме того, говорилось, что совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Сейчас Льюису 39 лет.