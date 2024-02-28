Решение по Хорнеру ожидается до 20:00 мск, есть предпосылки, что он останется — Иллман

Решение по расследованию касательно главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера будет вынесено в ближайшие несколько часов, сообщает в социальных сетях журналист Ким Иллман.

«Мне сообщили, что Кристиан Хорнер сейчас находится на частном рейсе, сделавшем остановку в Австрии, чтобы забрать Хельмута Марко, после чего он приземлится в Бахрейне.

Ожидается, что решение о будущем Кристиана будет вынесено сегодня до 20:00. Если он уже в пути, то это означает, что с него сняты все обвинения и он продолжит работу руководителя «Ред Булл». Узнаем через несколько часов», — написал Иллман в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее одна из сотрудниц компании обвинила Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста.