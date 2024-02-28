Новая Tesla будет разгоняться до 100 км/ч меньше, чем за секунду. Премьера — в 2024 году

Глава Tesla Илон Маск заявил, что компания представит электромобиль Roadster уже в этом году. По его словам, новинка будет обладать беспрецедентной динамикой и сможет разгоняться до 100 км/ч быстрее чем за секунду.

«И это не самое интересное, — написал Маск на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). — Вы полюбите новый Roadster сильнее, чем собственный дом. Мы повысили свои цели в плане дизайна — таких автомобилей больше не будет, если вы вообще сможете назвать это автомобилем. Дизайн будет завершён в этом году, презентация — ближе к концу года. Я думаю, есть шанс, что это будет самая сногсшибательная демонстрация».

Отметим, что впервые автомобиль Tesla Roadster был представлен в 2018 году — и тогда Маск отмечал, что в создании машины будет участвовать SpaceX. Однако с тех пор новой информации об автомобиле не появлялось.

Добавим также, что в данный момент абсолютный рекорд по времени разгона до 100 км/ч был обновлён в сентябре 2023 года — команда Формулы-Студент AMZ смогла достичь этой отметки за 0,956 секунды. Если же говорить о серийных автомобилях, то считается, что быстрее всех 100 км/ч достигает электромобиль Rimac Nevera — ему на это необходимо лишь 1,8 секунды.

Напомним, недавно стало известно, что в Tesla готовят бюджетную новинку — ожидается, что автомобиль, который в данный момент носит кодовое название Redwood, станет самым доступным в линейке компании.