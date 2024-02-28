Расписание трансляций Гран-при Бахрейна — 2024

С 29 февраля по 2 марта в Сахире (Бахрейн) пройдёт первый Гран-при Формулы-1 в сезоне-2024.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет.

Формула-1 Гран-при Бахрейна – 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Четверг, 29 февраля

14:30. Первая тренировка Гран-при Бахрейна

18:00. Вторая тренировка Гран-при Бахрейна

Пятница, 1 марта

15:30. Третья тренировка Гран-при Бахрейна

19:00. Квалификация Гран-при Бахрейна

Суббота, 2 марта

18:00. Гонка Гран-при Бахрейна