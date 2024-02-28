Хэмилтон ответил, сможет ли Расселл стать лидером «Мерседеса» после его ухода

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса», звёздный британец Льюис Хэмилтон высказался о перспективах напарника и соотечественника Джорджа Расселла после его ухода из команды по окончании сезона-2024.

«Я уверен, что у него получится. Я не знаю, что здесь ещё можно сказать. Джордж очень обучен и вовлечён до предела. Он прошёл большой путь с тех пор, как присоединился к «Уильямсу», а после присоединился к «Мерседесу». У него очень близкие отношения с Тото. Без сомнений, он будет находиться на этой позиции», — сказал Хэмилтон на пресс-конференции.

Напомним, Расселл занял восьмое место в личном зачёте по итогам 2023 года. Британец дважды оказывался на подиуме, став третьим на этапах в Барселоне и Абу-Даби.