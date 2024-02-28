Перес: чемпионат будет долгим, и случиться может всё что угодно

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес признался, что не строит конкретных ожиданий от предстоящего чемпионата, однако отметил прогресс в межсезонье.

«В прошлом году мы сильно выросли. Мы осознали наши слабые стороны, имевшиеся в конце года. Думаю, многие вещи улучшились, так что ситуация должна стать более позитивной.

Мы всё начинаем с нуля. Чемпионат будет долгим, и может случиться всё что угодно. Поэтому важно просто быть способным выжимать максимум уикенд за уикендом и продолжать работать», — сказал Перес на пресс-конференции.

Напомним, первый Гран-при сезона пройдёт с 29 февраля по 2 марта в Бахрейне.

Ранее Хельмут Марко дал Пересу совет, который должен помочь ему сохранить место в «Ред Булл».