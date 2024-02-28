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Расселл — о новом болиде «Мерседеса»: многое было сделано под желания Хэмилтона

Расселл — о новом болиде «Мерседеса»: многое было сделано под желания Хэмилтона
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался о разработке нового болида команды, получившего название W15.

«Я считаю, что мы с Льюисом проделали огромную работу, помогая команде направиться туда, куда нужно нам. Очевидно, учитывая опыт Льюиса, многое в машине было сделано под его желания.

Машина посажена иначе, чем в прошлом году, боковые понтоны сделаны в стиле «Ред Булл», и немного изменена рулевая рейка. Хорошо, что команда прислушалась, но нам нужно понять, как это отразится на времени круга.

Учитывались ли мои идеи? Конечно. Я доверяю дизайнерам и специалистам по аэродинамике. Я не являюсь таковым, задача пилота — выжать максимум из того, что дают», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

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