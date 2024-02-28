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Окон заявил, что готов к провалу «Альпин» на Гран-при Бахрейна

Окон заявил, что готов к провалу «Альпин» на Гран-при Бахрейна
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Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна на фоне слухов о трудных предсезонных тестах команды.

«Если что-то пойдёт не по плану, я к этому готов, очевидно. Хотя мы ещё не пилотировали машину в соревновательных условиях. Мы не знаем наверняка. Медиа преподносят ситуацию в худшем свете. Вероятность есть, но это не ещё не конец.

В этом году ещё будет возможность проявить себя. Я должен продолжать выкладываться изо всех сил. Потому что если начинать плохо, так плохо, как говорят, то можно вообще уйти из паддока, но я не такой.

Изменения займут время. Уверен, есть немало вещей, которые мы ещё можем улучшить, но на проработку машины уйдёт время», — приводит слова Окона Motorsport.

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Источник: оба пилота «Альпин» могут покинуть команду
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