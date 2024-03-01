Формула-1, Гран-при Бахрейна — 2024: третья тренировка, онлайн-трансляция

Сегодня, 1 марта, на стационарной трассе Международного автодрома Бахрейна в Сахире состоится третья свободная практика первого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Бахрейна. Начало тренировки запланировано на 15:30 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бахрейна — 2024. Онлайн-трансляция третьей практики