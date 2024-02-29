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Sky Sports: в паддоке поговаривают, что «Мерседес» быстрее, чем кажется

Sky Sports: в паддоке поговаривают, что «Мерседес» быстрее, чем кажется
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Репортёры телеканала Sky Sports сообщают, что в паддоке ходят слухи о том, что «Мерседес» скрывает свой истинный потенциал и на Гран-при Бахрейна немецкая команда может оказаться быстрее, чем ожидалось по итогам предсезонных тестов.

«Несколько человек в паддоке, рассуждая о длинных сериях кругов «Мерседеса», сказали, что их гоночный темп выглядит многообещающе. «Мерседес» способен на большее, чем они показали на тестах. Я слышала это от многих людей в паддоке.

Очевидно, «Феррари» тоже смогли добиться прогресса», — заявила автогонщица и телеведущая Наоми Шифф в эфире Sky Sports.

«Наблюдая за ними на тестах, мне показалось, что «Мерседес» выглядит очень сложным в управлении. В то же время «Феррари» кажется более лёгкой в этом плане. Обычно это означает, что машина лучше бережёт шины», — отметил, в свою очередь, чемпион Формулы-1 1996 года Дэймон Хилл.

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