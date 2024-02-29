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Стало известно, когда была подана жалоба на Кристиана Хорнера

Стало известно, когда была подана жалоба на Кристиана Хорнера
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Стало известно, когда сотрудница команды «Ред Булл» подала жалобу на своего руководителя Кристиана Хорнера, обвинив его в контролирующем поведении. Как сообщает издание RacingNews365, это произошло восемь недель назад. На публику эта история выплыла спустя месяц с небольшим.

Вчера материнская компания Red Bull GmbH вынесла свой вердикт по делу, полностью оправдав Кристиана Хорнера, сняв с него обвинения в «ненадлежащем поведении». В заявлении говорится, что жалоба против Хорнера отклонена после «справедливой, строгой и беспристрастной» проверки. Сообщается, что привлечённый к расследованию адвокат представил 100-страничный отчёт, в котором подробно излагаются показания обеих сторон и свидетельские показания их коллег.

В то же время отмечается, что заявительница имеет право на апелляцию, поэтому внутреннее расследование «Ред Булл» ещё может быть продолжено. Ещё есть вероятность, что заявительница может возбудить дело в гражданском суде. При этом гражданские дела в Великобритании, как правило, открыты для общественности, что может вскрыть пока не обнародованные детали дела.

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