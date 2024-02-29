Доходы Liberty Media в 2023-м от Формулы-1 выросли на 25%

Владеющая коммерческими правами на Формулу-1 корпорация Liberty Media на четверть увеличила свои доходы по сравнению с прошлым годом.

В опубликованном на официальном сайте Liberty Media финансовом отчёте говорится, что в 2023 году основным источником доходов Формулы-1 стали выплаты со стороны промоутеров (29,3%), телекомпаний (32,%) и спонсоров (18%). Общая выручка составила $ 3,222 млрд, что на 25% больше, чем было в 2022 году. Чистая прибыль Формулы-1 выросла с $ 239 до $ 392 млн — рост за год составил 64%.

В Liberty Media отмечают, что увеличились призовые выплаты командам. В 2022 году 10 команд суммарно получили $ 1,157 млрд, а в 2023-м выплаты выросли на 5% и составили $ 1,215 млрд.

«2023 год стал ещё одним выдающимся для Формулы-1. У нас зафиксирована рекордная посещаемость гонок, наш чемпионат четвёртый год подряд остаётся самой быстрорастущей спортивной лигой в социальных сетях. Продолжается рост числа болельщиков, особенно в США, чему способствовал успешный Гран-при Лас-Вегаса. Есть рост среди молодой и женской аудитории», — приводит заявление исполнительного директора Формулы-1 Стефано Доменикали Liberty Media.