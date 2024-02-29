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Джордж Расселл рассказал о возвращении дельфинирования на новом болиде

Джордж Расселл рассказал о возвращении дельфинирования на новом болиде
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что на новой машине W15 проявилась проблема дельфинирования, которая сильно портила жизнь немецкой команде в сезоне-2022.

«Я бы сказал, что W15 это совершенно новый болид. Все прошлогодние наработки по настройкам уже не подходят. По ощущениям машина стала лучше. Однако есть одна проблема, над которой нам нужно продолжать работать. Речь о небольшом дельфинировании, которое снова вернулось. На прошлой неделе мы столкнулись с ним в Бахрейне. Мы очень агрессивно работали с машиной, но, как я уже сказал, в этом году у нас совсем другой болид, тогда как в прошлые два года они были почти идентичны. Сейчас нам нужно найти больше прижимной силы и повысить квалификационный темп», — приводит слова Расселла PlanetF1.

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